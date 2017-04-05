「拾起心靈的扶桑花 擁抱未來夢想」 南臺科技大學資傳系第十三屆畢業展於臺南文創園區亮麗開展



(中央社訊息服務20170405 14:54:18)南臺科大資訊傳播系第十三屆畢業製作「拾起扶桑花」3月31日至4月4日於臺南文創園區第二展覽館展出，共有30組畢專小組參與展出，作品類型豐富，包括劇情片、紀錄片、新聞專題、行銷與動畫五大類。拾起扶桑花為「拾桑」的諧音，也代表拾起心靈的扶桑花後，才有勇氣擁抱夢想，這不僅是一個印象的突破，更是第十三屆資傳系的精神指標，用像扶桑花火紅的熱情及纖細之心去面對人生的各種艱難。臺南文創園區展次結束後，「拾起扶桑花」也將在高雄青春影展、臺北新一代設計展持續展出。



第十三屆資傳系畢業製作吹起一股「新聞流行」風，光是新聞類型的作品就高達12部，占了作品總數的1/3。本屆作品創作題材與內容精采，無論是幽默喜劇片、創意的動畫故事或是新聞作品裡描述臺南傳統產業困境的故事，甚至是大甲媽祖遶境和現今未婚生子等議題都相當豐富多元，從撰寫腳本、企劃、拍攝剪輯、後製修改到製作周邊商品，資傳學生全一手包辦。透過作品的呈現除看見資傳學生們的無限創意及關心社會時事之心，也讓觀眾對資傳所學專業，更進一步的認識。



本屆形象概念由學生精心設計，重新詮釋了人們對扶桑花的印象，主視覺的金色，象徵了太陽及冠軍，顛覆了扶桑花搶眼的大紅色，以簡約的線條和配色來呈現本屆的主視覺。從扶桑花裡多數小花蕊相連結，就有如資訊傳播系日夜校團結一心，包覆在南臺資傳系之大蕊外面。「火花是需要碰撞的！」資訊傳播系第十三屆畢業製作的總指導盧祐德老師用這句話來勉勵學生。他表示，這碰撞出的火花就像是從不相識的一群人，到同甘共苦完成作品的整個過程。比起他系，資傳系學子的特性總不服輸、不願落人後，這股志氣、毅力與耐力，是著實累積來的，也是南臺資傳人有的鮮明特質。



學生總召林育珊也表示，雖逢清明連假，但同學們沒有一刻鬆懈，為了展覽的大型主視覺佈置，看著一群人在空地上席地而坐，互相幫忙、認真模樣讓我印象深刻，感受到互助合作的重要性，每個同學都在為這次的展覽做準備，要在這個連假中創造出南臺資傳的知名度及宣傳我們這四年所學和累積的實力。臺南文創園區展次結束後，「拾起扶桑花」也將在高雄青春影展、臺北新一代設計展持續展出，歡迎有興趣的親朋好友前來參加或到臉書搜尋「南臺科技大學資訊傳播系第十三屆畢業製作—拾起扶桑花」關注影展進度，將不定時舉辦活動。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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