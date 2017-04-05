這樣拍婚紗你一定會尖叫



(中央社訊息服務20170405 14:52:11)近期演藝圈喜事頻傳，最受矚目的就屬藝人安以軒結婚的新聞了，小倆口特地遠赴義大利拍婚紗照，足跡踏遍羅馬、法國巴黎，尤其最令人吸睛的是婚紗搭配球鞋的跳Tone組合也掀起一番熱潮，看了是不是不僅讓你羨慕，但又覺得口袋不夠深，沒辦法像藝人一樣呢?其實小資族也可以在日本的沖繩輕鬆圓夢哦！



在鄰近的南國-沖繩，有許多風格、特色都不同的教堂，最大的賣點就是都與海鄰近，拍起來不僅視覺上加分，就連質感也變高很多。以沖繩的麗貝菈教堂為例，是一間希臘愛情海風格的教堂，清澈湛藍的海域、自由奔放的海島氣息，讓您不用花貴鬆鬆的機票和請長假特地遠赴希臘，也可以拍出仿效希臘的浪漫！



僅只有拍攝出希臘風，或許有些人還覺得無法滿足，在這裡還有兩個獨家拍照特色，一個是和可愛的海豚拍婚紗，有著看起來友善的形態和愛嬉鬧性格的牠們，也可以一起見證參與您和另一半的愛情誓約哦！在這裡會安排海豚的親親秀，在專業訓練師的指令下，讓海豚給您一個大大的KISS，就像把祝福傳遞給新人一樣，順便紀錄下這逗趣且生動的一刻。



深受大家喜愛的海豚婚紗照後，國內婚禮業者現正推出另一種獨特風格的婚紗照以因應想法多元、想與眾不同的新人們。相信大家都看過經典又感人的電影「鐵達尼號」，裡頭男女主角艱深的愛令人印象深刻，來到麗貝菈，還可以搭乘遊艇拍婚紗哦！讓您當上屬於自己電影中的男女主角，和海鷗一起翱翔，既浪漫又吸睛，不用花大錢、也不用飛很遠，簡簡單單就可以在沖繩滿足您所要的需求。



海外婚禮和婚紗照的拍攝選擇很多，尤其現在物價水漲船高，在這麼近的沖繩就可以拍出這麼獨特的風格，趁著日幣貶值，這麼好的時機得趕快把握！



訊息來源：butterflystory



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211226.aspx