3,980元帶回家在家飆網玩Game最痛快



(中央社訊息服務20170405 14:25:27)還在玩舊款笨重的Xbox 360 與Xbox One 嗎?現在只要申辦遠傳大寬頻加價3,980元,最新最夯Xbox One S 4K畫質主機+遊戲同捆組馬上輕鬆帶回家,讓用戶用最實惠的價格,購買最新的Xbox One S主機,同時還可在家享受高速飆網,現在辦遠傳大寬頻就是超划算!



遠傳大寬頻自4月1日起,新推出兩款榮獲2016最佳戰爭遊戲與競速遊戲的Xbox One S 1TB 單機同捆組;「戰地風雲1同捆組」將帶領玩家重返第一次世界大戰戰場,不同於一般遊戲的簡單槍砲操作,豐富多樣的飛艇、坦克、艦艇可自由選擇,絕對帶給玩家全新的戰爭體驗;不論是廣闊沙漠、險峻峽谷、熱帶雨林或都市賽道,「極限競速地平線3同捆組」提供最逼真的各式賽道,更有多達350種世界頂尖跑車讓玩家盡情飆速;心動了嗎?現在就到遠傳門市或網路門市,申辦大寬頻3C方案,就可以用超值優惠價3,980元帶回家,立即享受在家高速飆網、Xbox One S 4K 娛樂無極限的極速快感!



同時遠傳大寬頻還提供多樣速率優惠選擇,4/1起,半價方案推出雙向式速率100M/100M,上傳下載不間斷,月租最低只要312元起,加贈D-Link 變頻路由器(市價1,100元)之外,再加送1,500元遠百禮券。另外還有老客戶優惠活動,月租折扣最低享有66折的優惠,即日起升速或續約光纖60M(含)以上,就送市價1,680元的獅子心三明治機,網路門市申辦再加送500元購物金,不論續約或升速都是超划算。



更多大寬頻優惠方案,請上遠傳官網:https://www.fetnet.net/estore/broadband



訊息來源:遠傳電信股份有限公司



