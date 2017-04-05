環保稽查無假期 八家牧場違規排水挨罰



(中央社訊息服務20170405 14:24:50)屏東縣政府環保局於清明節連假期間，公害陳情稽查值勤不怠惰，稽查人員於萬丹鄉社皮排水渠道附近區域查核，共查獲8家畜牧場有偷排廢水污染水體情形，環保局將依水污染防治法規定予以嚴處。



環保局於4月2日發現民眾於社群服務網站(fb)張貼照片發布訊息表示，萬丹鄉社皮排水渠道佈滿畜牧廢水浮渣，嚴重污染水體，環保局連假由稽查科長率隊兵分4路動員9名稽查員，經沿排水溝渠周邊及上游區域查核，共查獲2家養豬場及6家養牛場排放未經處理之原廢水，環保局將依所查核事證依法予以嚴處，最低20萬、最高可處2,000萬元罰鍰。



環保局表示，本次稽查行動係由本局同仁於民眾社群服務網站(fb)張貼之照片及留言獲知污染訊息而主動派員稽查，民眾於網站上對本案污染情況及主管機關作為多所評論，惟卻查無檢舉通報紀錄，恐錯失稽查取締時機，幸環保局高度重視環境污染議題，方掌握資訊並立即派員查核，才有效查處污染源。



環保局魯台營局長表示，環保污染查緝沒有假期，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法，以免遭到重罰。也呼籲民眾若發現不肖業者有污染環境行為，主動提供相關事證予公害陳情專線(0800-066666或7351928)檢舉，經查證屬實繳納罰緩者，可獲環保署檢舉獎金，像是消極於社群服務網站發布訊息，恐因資訊不足易造成民眾誤解，且錯失查處污染源之機會，盼民眾站在環境守護最前線，與環保機關保持聯繫，共同打擊污染犯罪，維護本縣的生活環境。



訊息來源：屏東縣政府



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/211224.aspx