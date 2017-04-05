（中央社記者曾依璇巴黎5日專電）法國研究團隊發現，4萬年前的一塊烏鴉骨頭碎片上的刻痕，可能意味尼安德塔人具有美感，甚至有象徵主義的意識。



這項研究結果刊登在美國公共科學圖書館期刊（PLOS ONE）。



「費加洛報」（Le Figaro）報導，這塊骨頭碎片只有1.5公分長，是在烏克蘭的克里米亞（Crimea）考古遺址出土，上面有8道用燧石製造出來的規律刻痕。



法國波爾多大學古生物學者戴瑞哥（Francesco d’Errico）對媒體解釋，研究員透過顯微鏡分析發現，尼安德塔人本來只製造了6道刻痕，然後覺得有些刻痕之間的間距太大，於是又加了兩道刻痕，而且有意讓所有刻痕之間的間距相等。



研究團隊接著要求一組志願者在一塊同樣大小的火雞骨頭碎片上刻8道等距刻痕，這些志願者製造刻痕的方式與尼安德塔人一樣。



研究團隊認為，這顯示尼安德塔人確實刻意製造一個視覺上看來和諧或帶有象徵意義的圖案，規律的刻痕意味他們至少有美學上的目的。



報導表示，在歐洲的尼安德塔人遺址發現的一些鳥骨上的刻痕，讓許多研究人員認為這些骨片有裝飾功能，應該不僅是切肉時無意間留下。



戴瑞哥說，這項研究結果是第一次有直接跡象，可進一步證明尼安德塔人在鳥骨上製造刻痕是具有象徵意義的假設。



他還表示，過去幾年，專家已意識到，尼安德塔人的文化比大家原本想得還要複雜，例如尼安德塔人對鳥有興趣，會收集大型禽類的爪子和羽毛，可能是用來裝飾。



尼安德塔人約於4萬年前消失，現代人有2%到4%的基因來自尼安德塔人，被認為是現代人類的遠親。1060405