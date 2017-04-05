杜特爾特為力挺婚外情盟友道歉:這是虛偽的世界北京新浪網 (2017-04-05 16:31)
原標題：「這是個虛偽的世界」，杜特爾特為力挺婚外情盟友道歉
[環球時報-環球網報導 記者 趙覺珵]菲律賓總統杜特爾特的「大嘴」又惹事了。據法新社5日報導，杜特爾特近日因為其重要政治盟友、菲律賓眾議院議長潘塔萊翁·阿爾瓦雷斯的婚外情辯護，而遭到國內輿論的批評。
杜特爾特2日公開表示，多次婚外情被曝光的阿爾瓦雷斯就像有「很多妻子」一樣。「世界上有這麼多女人，而你在世界上的時間就這麼短。問題的關鍵是你能養得起這些孩子，就是這樣。」
據報導，阿爾瓦雷斯是杜特爾特的老朋友和政治盟友，他在過去一周頻頻登上菲律賓媒體頭條，因為他公開承認有8個孩子，其中6個是和妻子之外的兩個女人生的。杜特爾特稱，不像已婚的菲律賓基督教信徒，阿爾瓦雷斯「從未皈依基督教，所以他不受可以擁有妻子數量的限制」。
法新社稱，杜特爾特的這番言論在菲律賓這個保守的國家引起軒然大波，一些菲律賓評論家表示，穆斯林男子被允許多次結婚，但通姦是一種犯罪。
面對批評，杜特爾特在4日的一次電視演講中，承認此前他對阿爾瓦雷斯婚外情的言論是「沙文主義的評論」。「這是一個虛偽的世界。在座各位誰沒有情婦？」但他也強調，這是個無關緊要的問題。
法新社援引菲參議院里斯·洪提弗洛斯的話稱，「（杜特爾特的話）帶有性別歧視，僅僅是解釋男性的不當行為，損害了迄今為止為婦女權利和兩性平等所做的努力和成果。」菲律賓民主社會婦女黨全國主席伊麗莎白·安西奧科表示，杜特爾特關於通姦的言論是雙重標準。
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