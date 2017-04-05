俄官員:朝發射導彈威脅俄安全 已提升戰備狀態北京新浪網 (2017-04-05 16:31)
原標題：俄官員：朝鮮導彈發射威脅俄安全 俄空天軍已提升戰備狀態
[環球網報導 記者 任梅子]俄羅斯衛星網4月5日報導稱，俄羅斯聯邦委員會國防和安全委員會主席維克多·奧澤羅夫表示，朝鮮發射彈道導彈威脅俄遠東地區安全，俄空天軍駐遠東部隊已提升戰備狀態。
奧澤羅夫表示：「俄羅斯空天軍部隊處於提升戰備狀態。俄遠東受到威脅，因為存在誤射的可能，我們應在領空提高警惕。」
據韓國聯合參謀本部5日消息，朝鮮當天上午向半島東部海域發射1枚彈道導彈，飛行約60公里。 這是朝鮮於3月22日發射彈道導彈遭失敗后時隔14天再次發射飛行物。
韓美兩軍認為，朝鮮還有可能發起核試驗等挑釁，因此正在密切關注朝方動向。
關鍵字：
上一則：義男子駕救護車 樂遊一百五十公里
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Calvin 滾珠筆．COSTCO Calvin Klein．Calvin 小香．Calvin 紳士襪．Calvin 錢夾．CK 手錶 Calvin．Calvin Klein 對錶．Calvin 平口褲．Calvin 針織衫．Calvin 內褲．Calvin 手套．Calvin Klein 內褲．Calvin 男香．Calvin 皮帶．Calvin 電腦．Calvin 手鐲．Calvin 磁鐵．Calvin 滾珠．Calvin 皮革包．Calvin 罩衫．Calvin CK 項鍊．Calvin Klein 斜背包．Calvin 化妝包．Calvin 方巾．Calvin 禮盒．Calvin Klein CK．Calvin 鋼索．Calvin Klein 36．Calvin Klein 10．Calvin Klein new
一圖解讀敘利亞化武疑雲 美國動武眾說紛紜(圖)【北京新浪網】
敘利亞「化武疑雲」大事記:美軍出動風波再起【北京新浪網】
法國大選將上演「驚天大逆轉」？【北京新浪網】
川習會結束 2位領袖認為會晤正面富成效【中央社】
日本老人用Excel作畫15年 精美非凡引關注(圖)【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》