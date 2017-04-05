原標題：俄官員：朝鮮導彈發射威脅俄安全 俄空天軍已提升戰備狀態

[環球網報導 記者 任梅子]俄羅斯衛星網4月5日報導稱，俄羅斯聯邦委員會國防和安全委員會主席維克多·奧澤羅夫表示，朝鮮發射彈道導彈威脅俄遠東地區安全，俄空天軍駐遠東部隊已提升戰備狀態。

奧澤羅夫表示：「俄羅斯空天軍部隊處於提升戰備狀態。俄遠東受到威脅，因為存在誤射的可能，我們應在領空提高警惕。」

據韓國聯合參謀本部5日消息，朝鮮當天上午向半島東部海域發射1枚彈道導彈，飛行約60公里。 這是朝鮮於3月22日發射彈道導彈遭失敗后時隔14天再次發射飛行物。

韓美兩軍認為，朝鮮還有可能發起核試驗等挑釁，因此正在密切關注朝方動向。