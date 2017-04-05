原標題：韓媒：朝鮮或4月上旬進行核試驗 規模不同以往

[環球網報導 記者 李小飛]韓國聯合參謀本部4月5日表示，朝鮮當天上午向半島東部海域發射1枚彈道導彈，飛行約60公里。韓國總統府青瓦台隨即召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議，就此進行分析並討論應對方案。

青瓦台在會後發佈的新聞資料中指出，朝鮮可能以多種形態發起「挑釁」，政府密切注視朝鮮發起新「挑釁」的可能。若朝鮮再次「挑釁」，韓方將予以嚴懲。

還有觀點預測稱，朝鮮很可能在第十三屆最高人民會議第五次會議（11日）、「金日成誕辰」105周年紀念日（15日）之際進行規模不同於以往的第六次核試驗，韓國政府對此也保持嚴密關注。