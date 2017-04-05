？？？？據韓國媒體5日報導，朝鮮當天從鹹鏡南道一帶發射一枚疑似彈道導彈。

？？？？韓聯社援引韓國軍隊聯合參謀本部消息報導，朝鮮當地時間早晨6時40分左右，於鹹鏡南道新浦一帶發射一枚飛行物，飛行距離大約60公里。發射物具體類型不詳，軍方正在進一步分析。

？？？？另據央視報導，據推測，這一飛行物「疑似導彈」。

？？？？輿論分析？？？可能是朝鮮對韓美聯合軍演的示威舉動

？？？？韓國軍方表示，朝鮮當天試射在地面而非水下，排除潛射可能。青瓦台國家安保室長金寬鎮當天緊急召集安保會議，商討對策。

？？？？央視援引路透社的報導說，朝鮮在平安北道部署有導彈發射基地。

？？？？報導稱，今天，代號「鷂鷹」的韓美聯合軍演進入第六天。有輿論認為，這可能是朝鮮對韓美聯合軍演的示威舉動。

？？？？就在上個月6號，也是早上，朝鮮在平安北道發射了四枚彈道導彈。導彈的飛行距離約為1000公里，飛行高度約為260公里——這些導彈雖然最後都落入了海中，但日本政府當時「非常緊張」。

？？？？相關新聞？？？美眾議院重劃朝鮮為「支恐國家」

？？？？美國國會眾議院3日以壓倒性票數通過一項法案，要求美國國務院考慮是否重新將朝鮮列入「支持恐怖主義國家」名單。

？？？？眾議院當天以394票讚成、1票反對通過這項法案。若法案在參議院獲得通過，並最終由美國總統特朗普簽署，美國國務院將在之後90天內就是否重新將朝鮮列入「支持恐怖主義國家」名單作出決定。

？？？？眾議院當天還以398票讚成、3票反對通過一項決議案，譴責朝鮮發展洲際彈道導彈技術，違反了聯合國安理會有關決議。

？？？？據美國國務院官網資料顯示，現在被美國列入「支持恐怖主義國家」名單的有3個國家，分別是伊朗、蘇丹和敘利亞。2008年，美國小布希政府根據美朝雙方就朝核設施驗證問題達成的協議，宣布將朝鮮從「支持恐怖主義國家」名單中除名。

？？？？另據朝中社3日報導，朝鮮外務省發言人當天在回答朝中社記者提問時說，3月29日，美國眾議院外交委員會在一天之內通過了「強化對朝交易制裁法案」「指定朝鮮為支持恐怖主義國家法案」，以及「譴責朝鮮洲際彈道火箭決議案」。3月31日，美國財政部也發佈了對朝追加制裁名單。美國強化對朝制裁把本已因聯合軍演緊張的朝鮮半島局勢推向爆發邊緣。

？？？？發言人說，美國不要妄想通過制裁去除朝鮮核遏制力。世界很快將見證，朝鮮通過怎樣的大事件來粉碎針對朝鮮的兇惡盲目制裁。

？？？？文/綜合新華社、央視