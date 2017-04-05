？？？？法制晚報訊（記者？黎史翔）？？據韓聯社報導，韓國檢方專案組當地時間4日在朴槿惠被逮捕4天后在看守所對其訊問約10小時40分鐘，她仍否認絕大部分指控。報導稱，檢方上次在看守所訊問前總統是21年前。

？？？？報導稱，韓國檢方4日10時起在首爾看守所盤問朴槿惠，審訊桌對面坐著身穿503號綠色囚服的朴槿惠及辯護律師。據悉，檢方致力於了解受賄、濫權、脅迫等涉罪事實及犯罪嫌疑人的立場，並追問朴槿惠與40年閨蜜崔順實之間共謀作案或共享經濟利益的特殊關係。

？？？？檢方自評獄中首訊順利，打算6日再訊朴槿惠，爭取額外訊問三四回后，趕在韓國總統競選活動正式開始的17日前對朴槿惠提起公訴。朴槿惠收押期限截至9日，最長可延至19日。

？？？？韓國檢方認定，朴槿惠犯有濫用職權、受賄和泄露機密等13項罪名。其中，如果受賄罪名成立，她將被判10年或以上監禁。

？？？？根據韓國檢方說法，朴槿惠與親信崔順實合謀，向包括三星在內的多家企業施壓，迫使這些企業向崔順實掌控的兩家財團捐資774億韓元（約合人民幣4.8億元）。她還介入制定「文化界黑名單」打壓異己，被列入名單的包括超過9000名藝術家、導演、作家等文化界人士。韓國檢方懷疑，朴槿惠在這一過程中濫用職權，對於文化體育觀光部內部反對「文化界黑名單」的官員，朴槿惠要求助手趕他們「下崗」。

？？？？此外，朴槿惠還被指犯有脅迫罪，迫使一些私營企業與崔順實控制的公司簽約，還干涉這些企業的內部人事安排，逼迫反對簽約的公司高層辭職。

？？？？在之前的檢方調查和批捕審查中，朴槿惠否認了大部分指控，因此本次調查中她將作何表態備受關注。有觀點提出，應讓其與被關押在同一看守所的崔順實等進行對質，但可行性較低。崔順實當天上午10時到首爾中央地方法院出庭受審。

？？？？報導稱，朴槿惠是繼1995年被捕的全鬥煥、盧泰愚后，首名在看守所受訊的韓國前總統。檢方原計劃傳喚朴槿惠到檢察廳訊問，但朴槿惠以心理準備不足和警衛安全問題為由，要求在看守所內受訊，檢方接受了她的請求。

？？？？編譯/記者？黎史翔