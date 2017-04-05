？？？？俄羅斯地鐵爆炸嫌疑人，22歲的吉爾吉斯斯坦裔俄羅斯人阿克巴爾容·賈利洛夫（畫圈處）

？？？？圖/東方IC

？？？？新華社電？俄羅斯聯邦調查委員會4日說，3日製造聖彼得堡地鐵爆炸事件的嫌疑人身份已被確認。

？？？？俄羅斯聯邦調查委員會發言人彼得連科說，爆炸案嫌疑人名為阿克巴爾容·賈利洛夫，1995年出生。爆炸案發生前，賈利洛夫還在聖彼得堡地鐵「起義廣場站」投放裝有爆炸裝置的包袋，但包袋沒有爆炸。

？？？？彼得連科表示，經過俄調查委員會、安全局和內務部聯合調查，以及對車廂里屍體碎片的分析，確認爆炸裝置由賈利洛夫引爆。

？？？？彼得連科沒有說明賈利洛夫的國籍。但據塔斯社報導，吉爾吉斯斯坦國家安全委員會早些時候說，爆炸可能由一名吉爾吉斯斯坦裔俄羅斯人製造。

？？？？另據俄羅斯衛生部4日公佈的最新數據，聖彼得堡地鐵爆炸的死亡人數已升至14人，目前還有近50人在醫院接受救治。

？？？？3日下午，聖彼得堡地鐵「乾草廣場站」和「技術學院站」之間的地鐵車廂發生爆炸。隨後，「起義廣場站」也發現一個爆炸裝置，並被妥善處置。俄總檢察院將這起事件定性為恐怖襲擊事件。