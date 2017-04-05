原標題：比特幣在日本逐漸作為結算手段普及

新華社東京4月5日電（記者錢錚）曾經主要作為投資產品的比特幣，如今越來越多日本實體店將其作為一種結算手段使用，這將促進這種虛擬貨幣在日本的普及。

目前，日本國內支持比特幣結算的店鋪約有4500家。據《日本經濟新聞》5日報導，大型電器零售連鎖bic camera和日本最大比特幣交易所bitFlyer合作，將從7日起在bic camera位於東京的有樂町旗艦店以及bicqlo bic camera（bic camera和優衣庫共同運營的商業設施，簡稱bicqlo）新宿東口店試運行比特幣結算系統。結算上限暫定為相當於10萬日元（1美元約合110.6日元）的額度，與現金支付享受同樣比例的購物折扣。

Recruit集團旗下公司Recruit-lifestyle的目標則是到今年夏天，旗下26萬家店鋪能使用比特幣結算。消費者結算時，向店鋪的收銀軟體輸入日元金額，消費金額就會被換算成比特幣並顯示一個二維碼，消費者用手機掃碼后，消費額就會從其比特幣賬戶扣除，與店鋪合作的比特幣交易所再把比特幣兌換成日元匯到店鋪賬上。

據《日本經濟新聞》報導，因比特幣價格波動較大，此前大部分的買賣都以投資為目的。但由於比特幣在世界各地使用時都可以直接從消費者本人賬戶扣除，而無需兌換成當地貨幣，所以近幾年去國外旅遊時使用比特幣結算的消費者逐漸增多。此外，從今年7月起，在日本購買虛擬貨幣時不再繳納消費稅，也被視作比特幣市場擴大的助推劑。但也有人認為，比特幣價格波動劇烈，許多人持有比特幣的目的是進行投機，所以難以作為結算手段推廣。

日本從4月1日開始實施新修訂的《資金結演算法》，引進登記制度對從事比特幣等虛擬貨幣交易的交易所進行管理，虛擬貨幣安全方面的相關制度建設不斷推進。