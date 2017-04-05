韓回應女足朝鮮參賽:平安無事 平壤氛圍無異常北京新浪網 (2017-04-05 15:01)
原標題：韓統一部：韓女足在朝平安無事 當地氛圍無異常
[環球網報導 記者 李小飛]據韓聯社4月5日報導，韓國統一部5日表示，在平壤參加2018年女足亞洲杯預選賽的韓國女足目前平安無事，平壤當地的氛圍也無異常。
韓國統一部官員當天表示，平壤目前並無異狀，韓國將始終密切關注朝方動靜。在韓國江原道江陵參加世界女子冰球錦標賽的朝鮮女子冰球隊也無特殊情況。就兩地賽事是否照常進行的提問，該官員回答說，韓國政府堅持比賽照國際慣例、規定和程序進行的立場沒有改變。
韓國統一部發言人李德行在5日舉行的例行記者會上就朝鮮試射導彈一事表示，朝鮮的行為對其想要解決的問題絕無幫助，韓方敦促朝鮮停止「挑釁」，同時警告朝鮮，「挑釁」只會給國際社會和平與穩定構成威脅，讓自身為難。
被問及朝鮮射彈目的時，李德行表示，朝鮮在多重目的下頻繁「挑釁」，要掌握其真正意圖並不容易。
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