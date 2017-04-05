（中央社巴黎4日綜合外電報導）由化學家和物理學家駕駛的微小分子車，本月將在法國參加全球第一場奈米車比賽，但別期望可用肉眼看到任何東西。



法新社報導，比賽主辦單位今天表示，法國、德國、日本、瑞士與美國團隊，以及1支澳美聯合團隊已經晉級，但只有4個團隊可以參加28日到29日登場的比賽。



在法國國家科學研究中心（France's National Centre for Scientific Research）贊助下，這場比賽將在法國西南部土魯斯（Toulouse）實驗室舉行，將在YouTube實況串流播出。



這些超小車每輛都是只由數百個原子建成，結合起來形成引擎、車身、輪子與踏板。



科學家不會握著方向盤駕駛，而是操作配備4個針狀金屬尖銳物的顯微鏡，這些尖銳物能產生電流。



穿著白色長袍的「駕駛」將用能量誘導儀戳著奈米車，讓車子在黃金打造的賽道奔馳。



法國國家科學研究中心物理部門主任舒爾（Alain Schuhl）：「這些尖銳物可提供燃料讓分子移動。」



這場賽事不是那種有髮夾彎的高速比賽，這些奈米車需跑完100奈米，約人類頭髮1/1000的寬度，將花上至少36小時才能抵達終點線。（譯者：中央社張曉雯）1060405