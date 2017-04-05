[環球網綜合報導]俄羅斯衛星新聞網4月5日報導稱，已有超過50萬人簽署請願書，呼籲美國總統夫人梅拉尼婭·特朗普搬去華盛頓居住，因為納稅人需要支付極高的費用保障其在紐約特朗普大樓居住。

報導稱，這份請願書名為《讓梅拉尼婭·特朗普留在白宮或自行為花銷付費》，發佈在請願網站Change.org上，迄今已有約51.5萬人簽署。

此前有報導稱，美國總統夫人決定在特朗普搬去白宮后留在紐約，因為10歲的兒子巴倫應在紐約完成本學年的學習。而紐約警方為保障特朗普一家安全每日花費12.7萬美元到14.6萬美元。