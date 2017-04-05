世界衛生大會(WHA)將於於5月底召開，目前我國仍未收到邀請函。衛福部長陳時中今天(5日)表示，健康是基本的人權，台灣的健康人權不應受政治力干預，無論有沒有邀請函，台灣都會向國際發聲，「絕對不會缺席」。

世界衛生大會(WHA)將於5月22日至31日在瑞士日內瓦舉行，外界盛傳，受兩岸關係影響，今年我方恐無法收到邀請函。

衛福部長陳時中5日受訪時表示，對於參與WHA，衛福部一直在準備中，無論有沒有收到邀請函，台灣都會向國際發聲，「絕對不會缺席」。陳時中：『(原音)不管有沒有邀請函，我們都會把這樣的聲音發出來，就是雖然台灣需要WHO(世界衛生組織)，但WHO也一樣需要我們，世界的防疫是一體的，任何的破洞都不允許，健康是基本的人權，不應該因為任何政治力量干擾到台灣的健康人權，也不能忽略掉台灣對整個世界健康的貢獻，(無論有沒有邀請函我們都不會缺席？)我們絕對不會缺席。』

針對我國參與WHA，蔡英文總統日前接見台灣醫界聯盟時表示，對於收到WHA邀請函要怎麼做？沒收到要怎麼做？政府都有步驟，也有「備案」。

至於若未收到邀請函的相關備案，不具名的官員解釋，過去前總統李登輝與陳水扁執政時採取的策略，包括旁聽、抗議、宣示等，都是可以想得到的方式，「但歷史不會重演」；備案仍在努力準備中，若太早曝光，恐提早破局，將不利我方。