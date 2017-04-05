陳時中：台灣絕不缺席WHA中央廣播電台 (2017-04-05 13:43)
世界衛生大會(WHA)將於於5月底召開，目前我國仍未收到邀請函。衛福部長陳時中今天(5日)表示，健康是基本的人權，台灣的健康人權不應受政治力干預，無論有沒有邀請函，台灣都會向國際發聲，「絕對不會缺席」。
世界衛生大會(WHA)將於5月22日至31日在瑞士日內瓦舉行，外界盛傳，受兩岸關係影響，今年我方恐無法收到邀請函。
衛福部長陳時中5日受訪時表示，對於參與WHA，衛福部一直在準備中，無論有沒有收到邀請函，台灣都會向國際發聲，「絕對不會缺席」。陳時中：『(原音)不管有沒有邀請函，我們都會把這樣的聲音發出來，就是雖然台灣需要WHO(世界衛生組織)，但WHO也一樣需要我們，世界的防疫是一體的，任何的破洞都不允許，健康是基本的人權，不應該因為任何政治力量干擾到台灣的健康人權，也不能忽略掉台灣對整個世界健康的貢獻，(無論有沒有邀請函我們都不會缺席？)我們絕對不會缺席。』
針對我國參與WHA，蔡英文總統日前接見台灣醫界聯盟時表示，對於收到WHA邀請函要怎麼做？沒收到要怎麼做？政府都有步驟，也有「備案」。
至於若未收到邀請函的相關備案，不具名的官員解釋，過去前總統李登輝與陳水扁執政時採取的策略，包括旁聽、抗議、宣示等，都是可以想得到的方式，「但歷史不會重演」；備案仍在努力準備中，若太早曝光，恐提早破局，將不利我方。
關鍵字：
上一則：宏硈抾Q電競筆電開賣
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
bimbo 餐桌椅．L.A. Baby 餐桌椅 兒童．木製餐桌椅．餐桌椅．easy baby 餐桌椅 第五代．餐桌椅 一桌四椅．胡桃木 餐桌椅．餐桌椅 餐椅 座墊．原木餐桌椅組．實木餐桌椅組．BuyJM 餐桌椅組 一桌四椅．RICHOME 餐桌椅 一桌四椅．奇哥 兩用 餐桌椅．戶外 餐桌椅組．BabyBabe 兒童 餐桌椅．HARA 日式 餐桌椅組．H D 餐桌椅．兒童餐桌椅．BabyBabe 兒童餐桌椅．嬰兒餐桌椅．RICHOME 餐桌椅組．幸福屋 餐桌椅組 一桌四椅．功能 兒童 餐桌椅．兒童餐桌椅 EASY BABY．餐桌椅 easy baby．大型 兒童 餐桌椅．餐桌椅組．置物架型 餐桌椅組．法式 餐桌椅．伸縮餐桌椅
小米平板3低調發佈 4GB+64GB售價1499元【北京新浪網】
機械硬碟的反擊 西數發監控級10TB紫盤【北京新浪網】
不出所料 新一代Moto Z將稱為Moto Z2【北京新浪網】
MacBook用戶笑了！蘋果MagSafe介面或回歸【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》