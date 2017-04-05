宏眲K電展拚買氣中央社 (2017-04-05 14:50)
宏5日舉辦春電展前記者會，推出多款新品，包括結合2017年大甲媽祖遶境進香活動的Acer Swift 3「大甲媽祈福限定版筆電」，台灣獨賣限量500台。中央社記者吳家豪攝 106年4月5日
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