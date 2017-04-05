宏硈抾Q電競筆電開賣中央社 (2017-04-05 14:50)
宏5日舉辦春電展前記者會，正式開賣全球第一台曲面電競筆電Predator 21X，售價新台幣29.9萬元，台灣首單5台，宏皏x灣區總經理林佳璋（左）看好春電展業績將逆勢成長。中央社記者吳家豪攝 106年4月5日
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