（中央社記者曹宇帆洛杉磯4日專電）美國航太巨擘波音公司宣布，將打造深太空通路（Deep Space Gateway），提供太空棲息地，實現美國國家航空暨太空總署（NASA）致力於拓展人類探索火星的計畫。



波音參與太空總署的太空發射系統（Space LaunchSystem）計畫可投射裝備組件，在地球與月球之間較靠近月球的軌道上建立太空棲息地（habitat），這項名為深太空通路的太空棲息地計畫，可支援各國政府與民間企業參與包括探索月球的深太空研究。



波音指出，深太空通路使用太陽能電力推進系統（Solar Electric Propulsion ）驅動，預計2020年初，運用可同時載運人員與貨物的太空發射系統，藉由4次發射組裝深太空通路。



波音表示，深太空通路可作為執行火星任務的中間航點，與國際太空站（International Space Station）類似，可供商業操作的對接系統（docking system），並可操作載人火星計畫的深太空運輸載具（Deep Space Transportation Vehicle）。



當深太空運輸載具接近火星時，執行火星任務的組員可部署登陸車展開各項研究。



美國總統川普於上月簽署法案，決定積極推動載人任務進入火星等深太空，並強調這是太空總署未來10年的首要目標。



這項法案提及「獵戶座」（Orion）太空船執行深太空探索任務的重要性。獵戶座太空船經由太空發射系統發射，NASA曾形容，太空發射系統是有史以來最強而有力的太空火箭系統。1060405