（中央社記者吳家豪台北 5日電）電腦品牌廠宏眯擛K電展買氣，正式在台開賣全球第一台曲面電競筆電Predator 21X，售價新台幣29.9萬元，台灣首單5台，主打專人專件到府服務，看好今年能賣出10到20台。



宏痐聒|辦春電展前記者會，以極致輕薄、最強電競筆電為主打，並宣布多款限量新品開賣，包括Predator 21X，售價29.9萬元；結合2017年大甲媽祖遶境進香活動的Acer Swift 3「大甲媽祈福限定版筆電」，售價3.39萬元，台灣獨賣限量500台；13.3吋極輕薄筆電Swift 7推出高規新品，售價5.29萬元。



針對春電展買氣，宏皏x灣區總經理林佳璋表示，這次宏硊|推出很多新品，用創新拉抬整體市場，用創意滿足使用者需求，考量今年整體市況可能比去年衰退，宏硒螺\透過創新與價值傳遞，讓台灣整個市場更活絡，也希望今年春電展業績能逆勢成長，但成長幅度不好預估。



林佳璋說，21X會在特定場所例如旗艦店展示，從接單到出貨預期需要2到3個月，由工程師到府裝機，除了講求規格之外，宏盓き瘨У憫韟h價值，包括使用順暢度、售後服務，看好今年在台灣能賣出10到20台。



他進一步分析，對21X有興趣的消費者， 從20到40歲都有，甚至40到50歲的「大叔」也占一部份，推估目標族群占整體電競市場約1%到2%。



不過，林佳璋透露，21X並非宏硈抾Q的電腦，20幾年前宏硒膨壎X中文商用桌機「天龍570」，當時售價高達30多萬元，包含許多高端技術，也賣出上千台，以銀行客戶為主。



未來是否再推出「大甲媽祈福限定版筆電」？林佳璋說，宏硊|考慮，因為文創與科技整合是持續思考的方向，透過這次整合，相信會有其他廠商跟進做文創產品，但這次限量500台不會再追加， 產品才有收藏的價值，甚至有信基督教的朋友也想入手，就是看上這款產品的文創圖騰。1060405