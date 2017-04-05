[環球網報導 記者 李小飛]韓國第二大在野黨國民之黨4月4日在大田市舉行最後一站黨內預選，前黨首安哲秀累計得票率高達80%，成功當選該黨大選候選人。

據韓聯社4日介紹，國民之黨共舉行了7站預選，安哲秀獲連勝。在大選支持率民調中，安哲秀的支持率為20%。綜合支持率和得票率，他被該黨提名為總統候選人。

安哲秀2012年曾以無黨派身份參選第18屆總統選舉，但難敵人多勢眾。在與在野的民主統合黨合推單一候選人的過程中，安哲秀不敵文在寅，淪為配角，未能與朴槿惠同台角逐，此次也是安哲秀首次晉級大選決賽階段。

3日晚，韓國最大在野黨共同民主黨推選前黨首文在寅為總統選舉候選人。執政的自由韓國黨已於3月底確定推選慶尚南道知事洪准杓為總統候選人。右翼在野黨正黨確立劉承旼議員為候選人。正義黨也已確定沈相奵為候選人。由此，韓大選參選陣容全部敲定，五黨五人對陣局面成形。