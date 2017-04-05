超級病菌有解？研究：楓漿萃取物有望立功中央廣播電台 (2017-04-05 13:14)
科學網站「探索者」(Seeker)近日報導，具抗藥性的超級病菌(superbug)已為全球人的健康帶來重大威脅，每年奪走數千名美國人性命。傳染病專家也迫切警告，這些新型耐抗生素病原體的危險程度，可能等同於伊波拉(Ebola)或茲卡病毒(Zika)。
如今，加拿大一組科學家可能已發現新方法，得以從根本，也就是抗生素過度使用的問題加以整治。他們是以一種簡單、自然的成分，提高抗菌治療的效能，一旦混和這種成分，將可大幅減少藥劑量。這種成分就是楓糖漿萃取物。
主要研究者、加拿大馬吉爾大學(McGill University)的圖芬克吉博士(Nathalie Tufenkji)3日指出，在某些案例中，把抗生素與楓糖漿混和，可讓研究人員將抗生素用量減少達97%，還能達到相同結果。
圖芬克吉是在舊金山(San Francisco)美國化學協會全國會議暨博覽會(National Meeting & Exposition of the American Chemical Society)一場記者會中，作上述表示。
圖芬克吉的研究還顯示，這種糖漿與抗生素混和物，可以延長暴露在有害細菌下的果蠅與蛾類幼蟲生命，效果明顯比只使用抗生素更好。
她說：「我們發現這些來自楓糖漿的酚類萃取物(phenolic extracts)的確與抗生素產生協同作用，得以保護這些昆蟲免受感染。」「當給予昆蟲一劑楓糖漿萃取物，並混和抗生素，昆蟲確實活得明顯較久。」
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