探索火星 波音打造深太空通路中央社 (2017-04-05 13:51)
美國航太巨擘波音公司宣布，將打造深太空通路，實現人類探索火星的計畫。（波音公司提供）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年4月5日
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