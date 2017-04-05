台灣與史丹佛簽約合作中央社 (2017-04-05 13:51)
科技部部長陳良基（中）率團訪美。當地時間4日在駐舊金山台北經文處科技組與史丹佛大學化工系代表簽署合作備忘錄與技術研習協議，鼓勵台灣年輕人來矽谷發展和創業。中央社記者張克怡攝 106年4月5日
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