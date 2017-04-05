泰國將頒行第20部憲法 2018年9月後或舉行大選北京新浪網 (2017-04-05 13:02)
中新網4月5日電 據「中央社」報導，泰國於1932年實施君主立憲制度，本月6日將由泰國國王哇集拉隆功頒布第20部憲法，依憲法實施后的相關子法制定時程估計，2018年9月以後泰國可望舉行大選。
據報導，泰國王室宮務處日前宣布國王將在6日舉行新憲法頒布實施皇家儀式，包括泰國內閣、國民立法議會、最高法院和軍方等部門官員出席，並施放21響禮炮和全國佛寺齊鳴鐘同慶。
據悉，這部新憲法是在2016年8月7日經過泰國全民公投以6成1的讚成比例通過，也是泰國在1932年實施君主立憲以來的第20部憲法。
根據泰國政府的規劃，在新憲法頒布實施后，包括政黨法和選舉法等相關子法，必須在8個月內要完成，再經過國王簽署生效。
泰國媒體推算，泰國的全國性大選可望落在2018年下半年，至於確切舉行大選的時程，仍需要視情況而定，泰國政府強調，臨時憲法第44條依然有效，以維持國家的穩定和確保社會秩序。
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