中國僑網4月5日電 據馬來西亞《詩華日報》報導，社交媒體上瘋傳一段視頻，顯示新加坡一名印裔女子在一家眼鏡店內以粗口大罵、不斷攻擊兩名華裔女子。視頻引起網民熱議，並怒指她種族歧視。

根據張勝傑網民上傳至面子書的視頻，新加坡一名印裔女子走入一家位於中峇魯廣場（Tiong Bahru Plaza）的眼鏡店內，攻擊兩名相信是店員的華裔女子，過程中還不斷帶著粗話大喊大罵，用力拉扯對方的衣服。

此外，女子更用威脅的語氣叫店員報警。

根據視頻，印裔女子指遺失原本戴在手上的黑色手鏈，要求店員進去帘子後方尋找。事後，有兩名保安員抵達現場了解情況，但女子卻仍非常憤怒，以粗俗穢語辱罵店員，並一直挑釁她們報警和叫議員到現場。

她在辱罵店員的過程中，多次提及「華裔」的字眼，並一度表示：「受夠了這些華裔女子，她們一直在這個鄰里欺騙我。」

印裔女子更失控沖入眼鏡店櫃檯，狂打華裔女子。

對於手鏈遺失一事，有網民表示仔細看過視頻后，發現起初印裔女子是戴著進店打人，而且還一度掉在地上，當時她也撿起來走到店外。但她再度進入店裡打人，並走入帘子后出來，手上的手鏈就不見了。因此有網民認為手鏈遺失只是女子自導自演。

新加坡警方4日證實上述事件，並表示事件發生於3日，警方是於晚上10時左右接獲投報，並趕抵中峇魯廣場后，逮捕了一名45歲的女子。據了解，她是一名印度族的新加坡本地人。

這長達近6分鐘的視頻，在上傳不到6小時，已吸引超過220萬的點擊率，9萬多人轉發。網民都對女子的行為感到憤怒，指她沒有必要大聲辱罵，這樣的粗俗行為不僅不尊重對方，也具種族歧視。不過也有網民認為，以女子的行徑來看，她當時可能精神狀態不佳。

來源：中國僑網