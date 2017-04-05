2017年全球最受矚目手機之一，就是蘋果iPhone 10周年紀念機，目前許多消息指出，將會有4.7吋、5.5吋、OLED版本，傳說蘋果向三星提出7000萬片OLED訂單，3款新手機可能都有無線充電，但過熱問題供應商沒有解決。

多間日本網站引述Nikkei Asian Review報導，供應鏈消息傳出，蘋果向三星提出7000萬片OLED，計畫用於新一代iPhone，如果消息屬實，IHS Markit 資深主管謝勤益，也提出相同預測。

謝勤益曾說，三星可能已經接受蘋果7000萬片OLED訂單，假使需求超過預期，三星可能提高產出至9500萬片，外傳新一代iPhone三個尺寸，只有5.2吋螢幕使用OLED，而且三星似乎可能是面板獨家供應商。

另一方面，3款新iPhone，外傳都能夠防水與無線充電，但容易手機過熱，目前仍然無法解決，至少有一款可以臉部辨識，OLED版本能夠臉部辨識，同時取消物理系Home鍵，其他兩款則仍保留物理Home鍵。