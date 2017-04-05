交通部長賀陳旦日前拋出「讓郵差完成長照最後一哩路」的構想，不過衛生福利部長陳時中已於今天(5日)稍早回應「可行性不高」。對此，中華郵政公司隨後表示，中華郵政將在兼顧員工權益及社會公益的前提下，配合社福單位及地方政府來朝此方向規劃，不過目前還沒有進一步具體的細節，也沒有具體上路的時間表。

針對郵差是否能扮演「完成長照最後一哩路」的角色，中華郵政5日出面表示，中華郵政自2008年開始，就有郵差同仁自發性地展開「關懷獨居長者」的行動，主動對轄區內的獨居長者表達關懷，甚至提供送餐、打掃等服務，每年關懷次數已達5萬6千人次。

中華郵政主任秘書兼發言人藍淑貞指出，郵差同仁的這項義舉，顯示中華郵政早已實質展開最後一哩路的服務。至於交通部希望中華郵政協助「完成長照最後一哩路」，中華郵政將在兼顧員工福利及社會公益的前提下，朝此方向規劃。藍淑貞說：『(原音)也就是說，在最後一哩路的服務，我們長期來一直有在做。那至於交通部希望中華郵政公司也可以在長照這一部份，加進來擔任一些角色，我們會在適當的條件、合適的情況之下，來配合社福單位以及當地的政府，朝這個方向規劃，那當然在員工福利以及社會公益兼顧的前提之下來辦理。』

藍淑貞指出，中華郵政幾年前曾到日本考察，日本確實有透過郵政局在最後一哩路關照獨居老人，但是採取收費且有契約的方式，中華郵政則是自發性地主動關懷。雖然中華郵政依法不得經營長照業務，但透過中華郵政綿密的郵差服務網，相信能在長照服務上，扮演輔助性的角色，替社會盡一份心力。

不過目前中華郵政還沒有與相關單位溝通，也還沒有具體的規劃細節，更沒有上路的時間表，但如有需要，中華郵政保證，會積極與工會溝通，維護員工的權益。