美方公布外國貿易障礙報告，再度點名台灣並要求全面開放美牛、美豬等相關產品。衛福部長陳時中今天(5日)表示，是否開放美豬等產品，衛福部沒有既定立場，他再次強調，一定秉持「食安第一」，為民眾把關，不會讓其它因素影響到衛福部對食安的堅持。

美國貿易代表署(USTR)上個月31日公布外國貿易障礙報告，再度點名台灣並要求全面開放美國牛肉、豬肉及相關產品。

衛福部長陳時中日前接受媒體專訪時曾表示，「核食、美豬攸關食安，也是經貿外交問題，只要能確保吃下肚安全，他不反對解禁，但若不安全，也不能因政治考量開放進口。」對此，國民黨立委李彥秀5日在立法院社福及衛環委員會質詢時質疑，政府對於全面開放含瘦肉精的美牛、美豬，已經與美方套好招，衛福部只是在配合演出，她要求衛福部不可以自失立場，不能因為政治、經貿等因素而棄守食安。

陳時中表示，他接受專訪時是指國家、政府可能需考量經貿外交問題，但不是指衛福部；對衛福部而言，「食安第一」是唯一的立場。陳時中：『(原音) 對我而言「食安第一」，為民眾把關，絕對不會讓其它因素干擾到我對食安的堅持。 (李：美國的貿易障礙要求我們要重新訂立標準，全面開放含有瘦肉精的美牛及美豬，我都在擔心說，你們這些是不是都已經套好招？會不會是配合演出？)絕對沒有，國外的人來要求相關事項，但我們絕對沒有，我們有自己的立場，就是「食安第一」。』

陳時中強調，對於開放美豬等產品，衛福部沒有既定的立場，一定會秉持「食安優先」來做好自己的工作，至於相關的國際規範，衛福部也會滾動式的檢討，希望國內的制度能夠跟得上國際，與國際同步。