中新網4月5日電 據俄羅斯衛星網報導，俄羅斯內務部發言人伊琳娜·沃爾克表示，涉嫌殺害警察的兩名男子在阿斯特拉罕被捕。

她對記者說：「兩名涉嫌殺害交警的男子在阿斯特拉罕被抓捕」。

阿斯特拉罕市4日深夜發生謀殺案。犯罪分子引起交通事故，呼叫巡邏交通警察。在殺害警察后，罪犯攜帶警察的武器潛逃。在特拉罕州州長表示，宗教激進團伙參與了這場針對警察的謀殺。

俄羅斯聯邦偵查委員會本地區偵查委員會此前聲明，調查人員已經證實了參與此次犯罪的8名嫌犯的身份。