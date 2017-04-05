美媒:美國或對簽證申請者實施極端審查北京新浪網 (2017-04-05 10:46)
中新網4月5日電 據美媒4日報導，根據正在評估出入境審查程序的特朗普政府官員，希望入境美國的外籍人士可能將被迫說出手機聯絡人名單、登入社交媒體網站的密碼、財務記錄以及回答有關其意識形態的探查問題，就算是短暫停留也是如此。
報導稱，特朗普政府同時希望對更多簽證申請者實行嚴格的安全審查，以及要求各地使館花更長時間詢問每一位申請人。這些政策變化可能實施於全球各地的簽證申請者，包括來自法國和德國等盟國的申請者。
分析稱，上述舉措的全部內容尚未經過公開討論，但代表著總統特朗普（Donald Trump）曾承諾實行的「極端審查」制度。這一政策變化勢必會引發來自國內和海外的巨大爭議，國內主要包括民權自由人士和其他認為上述審查問題過於冒犯個人隱私的人士，國外則包括那些警告稱其他國家也可能對尋求外國簽證的美國人採取類似行動的專家學者。
特朗普上月簽署的一份行政命令涉及到極端審查的作法。該命令禁止來自六個人口主要以穆斯林為主的國家的公民入境美國。特朗普認為有必要實施這一旅行禁令來防止恐怖主義分子進入美國。
雖然一名夏威夷州聯邦法官宣布暫停實施該行政命令所包含的大部分內容，但有關加強對外籍人士審查程序的工作得到了許可。
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