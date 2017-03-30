三星S8指紋辨識移至背蓋 原因很可能就是它NOWnews今日新聞 (2017-04-05 10:15)
3月29日三星S8發布，多項新功能獲得外界好評，但有一項更動卻讓人摸不著頭緒，就是指紋辨識移動至後蓋，很容易讓使用者誤觸主鏡頭，業界消息推測，S8有可能原本有螢幕指紋辨識功能，但開發時間不夠放棄。
韓國媒體The Investor報導，S8正在設計時，與Synaptics研發隱藏式指紋辨識模組，希望能放在螢幕下方，2016年三星就投入大量資源，希望能夠有創新功能，但最終結果所有人都已經相當清楚。
如果按照往例，三星S系列應該在MWC就應該發布，但S8卻延後將近一個月，除安全性測驗更加嚴格外，創新功能設計無法如期放入，很可能也是重要原因，最後三星決定讓指紋辨識放在主鏡頭旁，讓螢幕大小能維持原有設計。
外媒 The Verge表示，觀察S8待機畫面，螢幕下方似乎有個空白位置，很適合當作指紋辨識區域，可能提供創新功能，但最終無法成功啟用，因此改用折衷辦法，由於S8不能再有任何意外，也讓三星相當重視。
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