台灣科技部長訪美 與史丹佛簽合作協議中央社 (2017-04-05 10:52)
（中央社記者張克怡舊金山4日專電）台灣新任科技部部長陳良基率團訪美10天。今天在矽谷與史丹佛大學簽訂人才培育計畫及技術研習合約，鼓勵年輕人來矽谷發展，創新和創業。
陳良基表示，為強化台灣人才與全球科技發展接軌，台灣今年推出「博士創新之星計畫」，將篩選及補助60名40歲以下的博士級技術人才，來矽谷學習以人工智慧為主的前瞻產業技術研發。
他說，矽谷是高科技核心重鎮。這次先後與史丹佛大學、加州大學柏克萊分校和當地20家新創公司簽訂人才培育合作計畫。希望台灣優異的科技人才能在體驗矽谷的創新下，於合作交流後把寶貴經驗帶回台灣。
這次科技部也參訪輝達公司（NVIDIA）、IBM和Intel等著名企業和多家新創公司，探討人工智慧等產業技術研發。
他認為，台灣過去在半導體方面與矽谷有密切聯繫。人工智慧是未來發展，希望台灣能在人工智慧領域上與矽谷有進一步的合作。這次簽約就是高科技連結的開始。
史丹佛大學客座教授張瑛芝表示，史丹佛大學為矽谷學術核心，這次與台灣合作項目包括材料、生醫工程、能源和環境等方面。預計以至少一年的時間，讓4位台灣學者進入重要相關領域，參與實驗。同時也評估這些新領域前瞻性對台灣所帶來的影響。
陳良基強調，明天將前往波士頓，與麻省總醫院簽約。目前已有30多家國際公司表達與台灣合作的意願，提供100多個研習機會。科技部訪美團將於10日回台。1060405
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