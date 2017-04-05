[環球網報導 記者 張驁]美國媒體4月5日報導稱，美國德州大學奧斯汀分校教學樓出現辱華布告，標題為「給中國人上的道德課」。

事件源於一則論壇帖。4月3日，美國德州大學奧斯汀分校中國學生學者聯合會論壇刊登一篇題為「ECJ張貼事件，面對種族歧視我們不會沉默」的帖子， 稱有人發現在該校ECJ教學樓等地發現有人張貼針對中國人的歧視布告。

辱華布告的標題為「給中國人上的道德課」 ，其中「中國人」一詞下面還加上了用於表示強調的下劃線。布告寫道：「中國人，你們知道複製別人的知識產權實際上是偷竊別人的成果並且是違法的嗎？我們知道在你們的文化這麼做不是壞事……當你們在找工作或申請研究生院的時候，你們知道在你們的信息和技能上作假是違法的嗎？」 此外，文中還指責中國人知不知道打嗝和放屁是「不道德的」，文中稱，「我們知道在你們的文化中這麼做沒關係。。。。。。哎喲！」

報導稱，事件發生后，校方迅速做出回應。該校校長格雷戈里·芬維斯3日在學校的新聞網站上發表聲明，稱這類「懷疑仇恨和偏見的」傳單是「完全無法接受的」，並指出學校的核心價值觀秉持全體學生和教職員工都有權在沒有恐懼以及不會成為仇恨和歧視的對象這樣的環境中學習、教課和工作。芬維斯表示學校有關部門已經對此事展開調查，並向迅速報告這一事件的該校學生表示感謝。

此外，該校多樣性與社區溝通部門副主席格雷戈里文森特也在3日發佈聲明，表示學校沒有種族主義言論的容身之所，並強調布告中的言辭「只會讓我們分裂」。

在事件發生后，該校中國學生學者聯合會表示，如果發現這是一起有組織、有計劃的辱華行動，該組織將「採取相應措施，不會讓事件不了了之」。

4日，德州大學奧斯汀分校校長格雷戈里·芬維斯發佈信息稱，已經找到張貼仇華言論布告的學生，正在根據學校反仇恨與偏見政策對其進行審查。