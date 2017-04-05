新華社布宜諾斯艾利斯4月4日電（記者倪瑞捷）阿根廷司法信息中心4日發佈公報說，阿根廷聯邦法院以「非法勾結」和「洗錢」罪名正式起訴前總統克里斯蒂娜·費爾南德斯·德基什內爾。

根據阿根廷檢方的指控，克里斯蒂娜涉嫌幫助與其關係要好的商人，以高於政府預算的價格獲得政府基礎設施建設等項目，並從中收受好處。

受理克里斯蒂娜案件的聯邦法院法官克勞迪奧·博納迪奧表示，聯邦法院已經凍結了克里斯蒂娜名下1.3億阿根廷比索（約合812萬美元）的資產，並禁止其離境。克里斯蒂娜的兩名子女和兩名涉嫌行賄的商人也同樣遭到起訴。

此前，克里斯蒂娜已經因前政府「涉嫌低價出售美元期貨合約」一案受到指控。法院文件顯示，2015年下半年阿根廷前政府以「低於市價」拋售美元期貨合約，導致國庫蒙受約50億美元損失。

克里斯蒂娜出生於1953年2月19日，是阿根廷正義黨成員。她於2007年至2015年任阿根廷總統，卸任總統后不再享有司法豁免權。