外媒:泰國將購10輛中國坦克 替換老舊美國坦克北京新浪網 (2017-04-05 09:49)
[環球網綜合報導]新加坡聯合早報網4月5日報導，泰國內閣周二批准向中國採購10輛總值5800萬美元（約8114萬新元）的坦克，以替換老舊的美國制坦克。
泰國政府發言人山森說，這批新坦克將取代軍方現有、「又小又舊」的美國M41輕型坦克。泰國國防部長巴維說，泰國自二戰以來就一直使用M41坦克。
路透社報導，泰國一共計劃向中國購買49輛坦克，並分為三批進行。去年，泰國已向中國下了採購首批28輛坦克的訂單，泰國內閣周二通過的是第二批。
報導稱，泰國是美國在東南亞地區最老的盟友，但近年泰國與中國「日益親近」。今年1月，泰國內閣也批准耗資135億泰銖（約人民幣27億）購買一艘中國製潛艇，並正在考慮要多採購三艘。
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