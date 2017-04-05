朴槿惠看守所中被訊問10小時 否認絕大部分指控北京新浪網 (2017-04-05 09:29)
[環球網報導 記者 李小飛]韓國檢方專案組4月4日在前總統朴槿惠被逮捕4天后在看守所對其訊問約10小時40分鐘，但朴槿惠仍否認絕大部分指控。
韓聯社4日報導稱，韓國檢方上次在看守所訊問前總統是21年前。當地時間4日上午10時起，檢方在首爾看守所盤問朴槿惠，審訊桌對面坐著身穿503號綠色囚服的朴槿惠及辯護律師。
韓國檢方自評稱，看守所中首訊順利，打算6日再訊問朴槿惠，爭取額外訊問3-4回后趕在總統選舉運動起跑的17日前公訴朴槿惠。朴槿惠收押期限截至9日，最長可延至19日。
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