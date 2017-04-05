[環球網報導 記者 李小飛]韓國聯合參謀本部4月5日表示，朝鮮當天上午6時42分許在鹹鏡南道新浦一帶向半島東部海域發射1枚彈道導彈。韓聯社分析認為，朝鮮此舉或意在向韓美「鷂鷹」（FE）聯合軍演表示抗議。

報導稱，該導彈飛行了約60公里。鑒於朝鮮此次在地上發射且射程較短，這可能不是洲際導彈或潛射導彈。美國太平洋司令部認為，朝鮮發射的是「北極星-2」型中程彈道導彈。

有分析認為，朝鮮此舉或意在向韓美「鷂鷹」聯合軍演表示抗議。美國在軍演中派出「卡爾·文森」號核動力航母、B-1B戰略轟炸機和「哥倫布」號核潛艇等多種戰略武器，加大對朝施壓力度。朝中社1日對此強烈譴責稱，美國動用各種戰略武器對朝進行「核武先發制人」攻擊。

另外，韓美軍方還認為朝鮮可隨時發起大規模「挑釁」，包括進行新一輪核試驗和發射洲際導彈等。