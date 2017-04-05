[環球網軍事4月5日報導]據俄羅斯衛星網4月5日報導，美國政府高級代表向記者表示，儘管中國表示反對，但華盛頓不會放棄在韓國部署薩德反導系統。

該代表表示：「美國將永遠保護盟友和自己免受一切威脅，尤其是朝鮮當局和他們研製的可怕武器。」

文章稱，韓國去年決定在韓國部署美國末段高空區域防禦系統薩德。按計劃，系統應在2017年年底前部署。

中國反對部署該系統。俄羅斯武裝力量總參謀部作戰管理總局副局長波茲尼希爾則表示，美國反導系統威脅莫斯科和北京戰略核力量。中國國防部發言人吳謙大校曾表示：中方已多次表示反對「薩德」入韓，理由也已講得非常清楚。在此我強調兩點：第一，部署「薩德」絕不會讓韓國變得更安全；第二，反對部署「薩德」，中國軍隊絕不是說說而已。