（中央社台北4日電）中共海軍今天公布，航空母艦遼寧號編隊在前次完成跨海區訓練兩個月後，近日在黃渤海某海域按年度計畫進行例行性訓練。



中共黨媒環球網今天報導，據微博中國海軍發布3日消息，自3月20日起航以來，由遼寧艦和數艘驅護艦、多架殲15艦載戰鬥機和艦載直升機組成的航空母艦編隊，在黃渤海某海域年度課題訓練，進行海上整體操演。



中共海軍表示，這次訓練是遼寧艦編隊完成跨海區訓練兩個月後，按年度計畫安排進行的一次編隊例行性訓練。



報導說，上一次編隊訓練是在歲末年初。自2016年12月20日起航以來，由遼寧艦和數艘驅護艦及多架殲15艦載戰鬥機和多型艦載直升機組成的航艦編隊，組織了長時間連續航行並交替轉換海區訓練。



其中，編隊航跡跨越渤海、黃海、東海和南海等海區，航經宮古海峽、巴士海峽、台灣海峽等海峽水道。1060404