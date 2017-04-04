捕蟹旺季 南韓加強取締中國漁船中央社 (2017-04-04 22:17)
（中央社台北4日電）隨著朝鮮半島西部海域進入春季梭子蟹捕撈的高峰期，南韓政府已計劃增派執法人員，加強打擊非法捕撈，特別是中國大陸的漁船。
韓聯社今天報導，南韓海警4日在仁川市中區海警專用碼頭舉行「西海五島特別警備團」成立儀式，該團專門取締中國漁船在延坪島、白翎島等西部島嶼附近的非法作業。
報導稱，南韓中部海洋警備安全本部旗下的特警團擁有444名警力和12艘艦艇，其中大型艦3艘，中型艦6艘，防彈艇3艘。
另外，特警團在毗鄰北韓的鮮朝半島西部北方限界線（NLL，南北韓在黃海上的紛爭疆界線）海域不僅大幅增加常駐海警艦艇，延坪島和大青島還將常駐特種防暴部隊。
由於位於南韓仁川近海的「延坪魚場」梭子蟹捕撈旺季已於1日正式啟動，南韓政府宣示，打擊非法捕撈的決心。
中國大陸漁船在南韓西部海域作業與南韓海警執法時起衝突。2016年11月1日有多艘大陸漁船集體反抗南韓海警，導致南韓海警以機關槍開火示警。
中國外交部當時對南韓動用武力進行「暴力執法的行為」強烈不滿，並提出交涉。
大陸外交部發言人華春瑩說，在複雜的海洋環境下，對漁船使用具有極大殺傷力的武器，極易造成人員傷亡和重大財產損失。
她要求南韓在執法過程中保持克制，規範執法行為，不得採取任何可能危及大陸人員安全的過激手段，確實保障漁民的安全與合法權益。1060404
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