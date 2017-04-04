（中央社台北2017年4月4日電）中國大陸持續表達對美國在南韓部署薩德反導系統的不滿。專家表示，大陸反薩德的關鍵是「不知道它的技術參數」，也就是不了解這種防禦性武器能在多大程度上能追蹤並遏制大陸的核武。



英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）將部署在南韓首都首爾的南部。有關薩德的話題預料將成為「川習會」爭議的焦點。



長期研究中國核戰略、香港嶺南大學亞洲太平洋研究中心主任張泊匯指出，中國大陸反薩德的關鍵在於「中國沒有人真正知道薩德的技術參數」。



張泊匯說，「薩德完整的技術參數是保密的，因此中國戰略研究者存在一定的認知不足。如果他們感到迷惑的話，他們的本能反應會是做最壞的打算」。



對於薩德反導系統部署於南韓，中國官方說法是因為「薩德將打破地區安全平衡」。



報導稱，中國大陸官員曾對薩德反導系統高達2000公里的X光雷達覆蓋範圍表示擔憂，稱這一範圍已經足夠深入到中國大陸內地。相比之下，他們對薩德攜帶的短程攔截飛彈沒這麼擔心。



薩德反導系統給中美關係帶來了陰影，同時也影響了中國大陸和南韓的關係。



由於薩德反導系統目前未經任何戰爭實測，它的功能是在彈道飛彈發射後飛行軌跡的末端對其進行干擾，或予以摧毀，這種打擊發生在飛彈進入大氣層之前或剛好進入大氣層的時候。



北京清華大學的安全問題專家李彬最近撰文指出，薩德可以讓美軍取得其他途徑無法獲取的飛彈參數，這將明顯遏制中國的核戰略。



李斌在之前的評論中提到，大陸民間關於薩德反導系統覆蓋範圍的說法不一，這反映了中國大陸對薩德缺乏真實的了解。