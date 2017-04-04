大陸設立雄安經濟特區 成為北京副都中廣新聞網 (2017-04-04 20:10)
大陸宣佈要把河北省雄安縣，開發成雄安經濟特區，成為北京的行政副中心。
英國廣播公司中文網報導，大陸已有深圳和上海浦東兩個經濟特區，現在宣佈，要把雄安開發成雄安新區，目的是把對首都運作沒有幫助的教育、科研跟非金融性機構，遷到雄安，分散北京的壓力。
報導說，雄安距離即將興建的北京新機場，只有60公里，距離高鐵站也只有40公里，2020年開闢的北京河北鐵路，也要經過這裡。
大陸學者說，把雄安設立為首都副中心，可以降低首都的政治經濟風險，雄安新區可以承擔北京文化、教育、醫療等功能，而不像大陸其他新區那樣，必須仰賴工業發展。
（圖片取自網路）
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