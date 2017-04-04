好壯觀 上萬共享單車擠爆深圳灣公園中央社 (2017-04-04 19:44)
（中央社台北4日電）清明小長假期間，中國大陸深圳灣濱海休閒帶成為民眾出遊的熱門選擇，昨天約30萬人次進入深圳灣公園，還有上萬輛共享單車進入園區，隨意停放，單車幾乎擠爆公園。
公園管理中心還因此緊急公告，今天共享單車禁入深圳灣公園，公園內單車租賃暫停營業一天。
南方都市報報導，昨天深圳灣沿海可供單車通行的路上停滿了共享單車，路被單車占了一大半，最多時目測占了2/3路面。
但部分地方的單車停放無序，還因為單車太多，行走受限，部分民眾將車棄置一旁，爬到旁邊高出一截的人行道上。
不少民眾感慨場面「太壯觀了」，紛紛用手機或相機拍下這幕場景。
深圳灣公園園長邵志芳表示，雖然沒有正式統計，但估計起碼有超過1萬輛單車進了公園。
廣東省深圳市南山區政府會同市城管局昨晚與5家共享自行車深圳公司相關負責人共同召開緊急會議，研究解決辦法和應急預案。
與會的5家共享單車企業負責人同意連夜把所有共享自行車搬出園區。4日全天，共享自行車一律不能進入園內。
經一晚清理，今天深圳灣公園內幾無單車，人流量也較昨天低。1060404
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