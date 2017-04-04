陸清明3天假 至少1400萬人掃墓中央社 (2017-04-04 19:25)
（中央社記者邱國強北京4日電）中國大陸3天的清明假期今天結束。根據大陸民政部統計，全大陸光是有列管的150個「清明節祭掃觀察點」（較具規模的墓地等），2至4日就有1455.9萬人次前往掃墓祭拜。
中國大陸民政部官網公布，這一數據來自民政部轄下清明節工作辦公室的統計。數據還顯示，這150個墓地在清明假期湧入的車流量高達227.1萬輛，比2016年清明假期大增31%。
統計指出，光是今天1天，這150個墓地就有501.3萬人次前往掃墓祭拜，湧入的車流量達74.6萬輛。這些數字比2日分別減少4.8%及17%，但又比3日增加17.2%和19.4%。
清明假期期間，這150個墓地共累計1455.9萬人次掃墓祭拜，較2016年清明假期多出8.8%。而在這些墓地從事服務保障工作者超過10萬餘人次。
統計提到，由於各地殯葬機構加強管控祭掃安全和服務保障工作，全中國大陸這3天未發生重大安全責任事故。1060404
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