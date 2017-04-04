（中央社台北4日電）中國大陸一些地方喪葬奢侈攀比的情況嚴重，部分殯葬業者則趁機助推歪風斂財，不僅出現燒「紙二奶」怪事，有的喪事要花上一個家庭10年收入，導致很多家庭因喪致貧。



新華網報導，部分殯葬業者以風俗習慣為由，利用喪事家屬的「孝心」與「虛榮心」，巧立名目誘導消費，為殯葬奢侈浪費和盲目攀比煽風點火。



湖南省長沙市殯葬事業管理處墓園管理科副科長馬劍表示，「為逝者燒紙屋、紙錢」這一習俗，如今已被一些商家嚴重異化，紙屋還分為平房、樓房、洋房、別墅，品質不同價格也逐步飆升。



馬劍說，還有燒各種品牌的紙汽車、空調、電視機、手機等，甚至燒「紙二奶」。更啼笑皆非的是，還有燒模仿某知名品牌的紙護膚品，外觀做得和真品差不多，要價人民幣600元（約新台幣2700元）一套。



一些地方的喪葬儀式上，有些商家甚至以「傳統習俗」名義斂財。



長沙市明陽山殯儀館館長李寧說，有殯葬業者推出所謂「孝子射箭」儀式，用紙紮一些小橋、小紙人，讓孝子孝孫用弓箭射，幾塊錢一箭，射中越多，子孫越興旺發達。有時僅這麼一項，喪事家屬就要掏出上千元。1060404