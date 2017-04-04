（中央社台北4日電）中國大陸國家主席習近平今天下午搭乘專機離開北京，前往芬蘭進行國是訪問，並將赴美國佛羅里達洲的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部舉行中美元首會晤（川習會）。



新華社報導，陪同習近平出訪人員包括：習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局委員、中央政策研究室主任王滬寧，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理汪洋，中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任栗戰書，大陸國務委員楊潔篪等。1060404