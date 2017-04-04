民進黨前黨工李明哲到大陸失聯已經十幾天，日前大陸國務院臺灣辦公室宣稱，李明哲因違反國家安全遭調查。李明哲的妻子今天（4號）表示，已經買好下週一飛往北京的機票，希望拜會國臺辦和檢察院等有關單位，了解李明哲被捕罪名和下落，以求能親眼見到李明哲。（戎華儀報導）



李明哲的妻子李淨瑜4號表示，至今沒有得到大陸官方對李明哲被捕的確切罪名和被關押地點，雖然她希望盡快啟程前往北京求得李明哲的下落，並見到李明哲本人，但這週碰到清明節，以及中共國家主席習近平將到美國與美國總統川普會面影響，因此決定10號啟程前往北京，至於能否順利入境、達到什麼樣的成果，現在都無法評估。



李淨瑜：『我所做的一些決定，都是希望用最正當的方法去營救李明哲回來。川習會的結果，是會去影響本地區的和平與安定。我想要去營救我先生，可是我不能夠因為我個人去營救我先生，而干預了這樣的國際大事。我去北京不是去鬧事，我是去救人。』



李淨瑜還表示，基於自己是中華民國的國民，她相信無論哪一黨執政，國家不會拋棄自己的人民，陸委會和海基會遲遲無法將李明哲的高血壓藥送達，也還沒有任何具體的營救計畫，她也不便指責，但會在出發到北京前，再度拜會海、陸兩會。



（圖：戎華儀攝）



