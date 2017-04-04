川習會前 中國大陸駐聖多美使館掛牌中央社 (2017-04-04 14:57)
（中央社記者陳家倫上海4日電）聖多美普林西比轉而與北京建交後，中國大陸駐聖國大使館在當地時間3日揭牌。大陸駐聖國臨時代辦王衛除重彈「一個中國」舊調外，並指大陸將在「力所能及」範圍內提供協助。
聖多美普林西比2016年12月與台灣斷交，被認為是北京對美國總統川普就任前與總統蔡英文通話的回擊。如今，中國大陸駐聖國大使館的揭牌時間距「川習會」僅有數天，時機不免引發聯想。
中國大陸央視新聞客戶端今天報導，中國大陸大使館臨時代辦王衛、聖多美普林西比外交部長博特略與各國駐聖國使節、各界人士及在聖國的華人等近200人，出席揭牌儀式。
王衛致辭表示，中國大陸重視發展與聖國的關係，願在「一個中國原則」和相互尊重、平等互利基礎上，深化各領域務實合作，在「力所能及」的範圍內，支持聖國謀求經濟社會發展、改善民生福祉等。
博特略表示，聖國駐中國大陸的外交機構將盡快在北京成立，並對能因此加入中非合作論壇成員國行列感到榮幸。兩國將在旅遊、農業、教育等領域開拓更多合作機會，繼續推動兩國人民的友好關係。
聖多美普林西比在2016年12月21日宣布與台灣斷交，中國大陸外交部隨即於12月26日宣布與聖國復交。行政院大陸委員會當時曾表示，中國大陸在國際間利用金錢外交，操作「一個中國原則」，誘迫聖國與台灣斷交的作法，政府表達強烈的不滿與遺憾。1060404
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