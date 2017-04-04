陸客遊園疑活拔孔雀毛 網民要以牙還牙中央社 (2017-04-04 14:51)
（中央社記者陳家倫上海4日電）中國大陸疑似又現不文明旅遊。網民爆料，有遊客在北京八達嶺野生動物園追逐孔雀、拔孔雀毛。消息曝光後，網民群情激憤，「核查情況，如屬實直接拔光遊客毛髮即可放走」。
北京青年報微博今天報導，網民爆料，北京八達嶺野生動物園3日有遊客「追逐孔雀，拔孔雀尾巴毛」。爆料照片中有4名遊客，包括2名成年人及2名兒童。其中1名男性成年遊客手中疑似持有孔雀羽毛。
八達嶺野生動物園宣傳負責人曹志傑今天表示，不清楚爆料情況。一名工作人員指出，園中孔雀可以近距離接觸，餵食和照相，「發現有遊客傷害動物會馬上制止。園區內也豎有告示牌提醒」，園方正在核實情況。
該報導被PO上網後近1小時就湧入50餘則留言。有網民嘲諷，「幸虧他拔毛的時候孔雀沒咬他，要不然孔雀估計會被動物園擊斃」。也有人說，「人類無論何時都進化不完全」，要求「如屬實，直接拔光遊客毛髮即可放走」。1060404
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